寒さが続く毎日ですが、こんな日はやっぱりラーメンが恋しくなります。湯気の立つスープを一口飲み、熱々の麺をすすれば、体の芯からぽかぽかと温まります。寒い冬こそ雪国のラーメンが食べたい！ということで、今回はご当地グルメの雄、福島県「喜多方ラーメン」を取り上げます。喜多方周辺の会津地方はウインタースポーツの施設が充実しており、多くのアスリートが合宿する地としても知られています。先日開幕したミラノ・コルテ