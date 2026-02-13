救急隊員が、救急業務を素早く行うための研修会がきのう、山形県鶴岡市で開かれ、隊員たちが、もしもの時に命を守るポイントを学びました。 【写真を見る】救急業務を素早く的確に救急隊員がもしもの時に命を守るポイントを学ぶ（山形・鶴岡市） 鶴岡市消防署阿達和夫署長「市民の方々は、皆さんを頼りにしている。期待に応えるためにもきょうの訓練、非常に重要な位置づけになっている。より良い救急活動ができるよう、一