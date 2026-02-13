きのう夕方、山形市の国道の十字路交差点で、乗用車と歩行者が衝突する事故があり、高齢の男性が大けがをしました。 警察によりますと、きのう午後５時３５分ごろ、山形市反町の国道４５８号線で、十字路交差点を横断していた７８歳の男性が左から来た乗用車にはねられました。 この事故で、男性は骨盤を折るなどの大けがをしました。 乗用車を運転していた６４歳の男性にけがはないということです。 現場は信号機や横断歩道の