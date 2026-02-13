長崎市の活水高校で、県内の高校で最も早い卒業式が行われました。 慣れ親しんだチャペルに卒業生102人が入場します。 式では、石村 直義校長から1人1人に卒業証書が手渡された後、卒業生代表の服部 羽奏さんが感謝の言葉を述べました。 （卒業生代表 服部 羽奏さん） 「みんなと過ごした3年間は私にとってかけがえのない時間。たがいに思い合い支え合うことのできるみんなのことが私は大好き」