Snow Manの佐久間大介さんは2月12日、自身のInstagramを更新。レザーコーデを披露し、反響が寄せられました。【写真】「本当に舘さんに似てきたね」「治安悪いかんじがイイ」「パニックパニックえっ？何このイケメン……」佐久間さんは「久々の全身レザー」とつづり、7枚の写真を投稿。レザー素材のジャケットとパンツを合わせたブラックコーデで、大人っぽい印象です。前髪や襟足が長めのヘアスタイルも色気があります。コメント