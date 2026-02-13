山根さんは過去に楽天本拠地で始球式も務めた（C）産経新聞社ファンアンバサダー就任を報告好角家タレントとしても活躍しているタレント・山根千佳さんが2月12日に自身のインスタグラムを更新。【写真】笑顔はじける！山根さんは楽天のキャンプ地からリポートを届けた沖縄のキャンプ地からの写真を用いながら「プロ野球沖縄キャンプ2026ファンアンバサダーに任命していただき沖縄に来ています20代前半の頃は毎週仙台に通って