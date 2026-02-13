任期満了に伴い3月31日に告示される石川県・津幡町長選挙に、津幡町の吉田克也教育長が立候補する意向を固めました。◇津幡町教育長・吉田克也氏…「津幡町にこれからも貢献したいという気持ちがあるし、さらに津幡町の町政については安定の中で発展することも大事だと考えているので、そういう思いをもって出馬する意識を固めた」吉田さんは68歳で、津幡町の太白台小学校や津幡南中学校の校長を務め、2016年4月から教育長に就いて