2026年1月11日より放送が開始したテレビアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」。その魅力を体感できるイベントが、栃木県日光市「江戸ワンダーランド日光江戸村」で開催される。2026年2月21日〜5月31日のコラボイベント「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組 × 江戸ワンダーランド日光江戸村」の舞台となる日光江戸村は、江戸時代を再現したカルチャーパーク。コラボ中の3月1日からは、子供に人気の「江戸職業体験」に「火消職業体験」が追加される。参