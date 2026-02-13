千葉ロッテマリーンズは、2006年に発足した球団公式ファンクラブ「TEAM26」が2026年に20周年を迎えるにあたり、周年記念をともに盛り上げるアンバサダーとして、球団OBの内竜也氏が就任すると発表した。内氏は、4月3〜5日に開催されるスペシャルイベント「TEAM26デー」で実施されるトークショーなどのさまざまなイベントに出演いただき、「TEAM26」20周年をファンと一緒に祝い、記念イヤーを彩る各種イベントを盛り上げる予定