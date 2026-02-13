味噌汁や天ぷらの具材として親しまれる海藻、アオサの収穫が、熊本県天草市の海岸で始まりました。 【写真を見る】味噌汁や天ぷらに…八代海から“春の便り”海藻アオサの収穫始まる熊本県天草市 八代海に面する天草市新和町の海岸では、網についたアオサが摘み取られていました。 この海岸では、天然のアオサが生育する海岸に網を張り、アオサを自然に付着させる方法で養殖が行われています。 潮の満ち引きを利用しながら