熊本県益城町で進められてきた県道の4車線化工事が完了し、3月20日に全線で開通することが明らかになりました。 【写真を見る】“道幅が3倍に拡大” 県道熊本高森線の4車線化区間3月20日に開通 県は、熊本地震からの「創造的復興」の重点事業として、県道熊本高森線の熊本市から益城町寺迫までの3.8キロの区間を4車線にする工事を進めてきました。 すでに熊本市側から益城町惣領までの約1.6キロが開通していましたが、木村知