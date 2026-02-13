阿蘇地方の草原を守る野焼きを、地元の小学生が体験しました。 【写真を見る】「体験してすごさがわかった」自作タイマツで草原に火入れ小学生が伝統の野焼きを体験熊本県阿蘇市 野焼きを体験したのは、阿蘇市の一の宮小学校の4年生です。子ども達は地元の農家やボランティアに指導を受けながら、自分たちで作ったタイマツで草原に火を入れました。 子ども達は、パチパチと音を立てて燃える炎に圧倒されながらも、想定以上