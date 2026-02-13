報道陣の取材に応じる中道改革連合の階猛氏（左）と小川淳也氏＝13日午前、東京・永田町の党本部中道改革連合の代表選に立候補した小川淳也氏は13日、憲法改正を巡り「議論には前向きに取り組む。自衛隊の明記はあり得ることだと思っているが、戦後80年、冷静に議論のテーブルにのりにくかったテーマだ」と記者団に述べた。「とにかく憲法に手を付けたいとの観念的な改憲論にはくみしない」とも語った。同じく代表選に出馬した