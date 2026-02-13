千葉ロッテマリーンズは3月28日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム）を対象として「2026OPENINGSERIESブランケット」がセットになったグッズ付きチケットを先着1万5000枚限定で販売すると発表した。ブランケットは、チームカラーであるホワイトを基調とし、中央に球団のワードロゴ、下部には「2026OPENINGSERIESMARINESNATION」の文字をあしらったデザインとなっている。グッズの有無はビジター外野応援指定席を除