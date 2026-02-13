◆ イニングイーターとして期待の37歳左腕菅野智之の加入したコロラド・ロッキーズは現地時間12日、FAのホセ・キンタナ投手（37）を獲得したことを発表。契約は1年600万ドルとされている。キンタナは2012年にホワイトソックスでMLBデビューを飾り、2016年には自己最多の13勝を挙げてオールスターゲームに初選出。カブス所属の2018・2019年には2年連続で13勝を記録した。その後はエンゼルスやメッツなどを渡り歩き、8球団で通算