ガンバ大阪とホームで引き分けた浦項（ポハン）スティーラーズを率いるパク・テハ監督が試合を総括した。2月12日、浦項スティールヤードで行われた浦項とG大阪のAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝トーナメント1回戦第1戦は1-1の引き分けに終わった。【写真】浦項の日本人選手、FC大阪でアマ契約→4年でアジアの舞台へ試合は後半2分にFW山下諒也のゴールでG大阪が先制したが、同25分に浦項のブラジル人FWジョルジが見事なコント