BLACKPINKのロゼが、29歳の誕生日を迎えた近況を公開した。ロゼは2月13日、自身のSNSを更新し、「ついに20代最後のチャプターに入った。ただ楽しい時間を過ごせたらいいな（finally, at the last chapter of my 20’s... I just hope to have some fun）」というコメントとともに、複数の写真を投稿した。【写真】インナー透け透け…ロゼ、“妖艶ドレス”公開された写真のロゼは、華やかなティアラを着け、胸元が大きく開いたチュ