とんかつ専門店の「松のや」は、2026年2月18日（水）午後3時から、「濃厚コク旨カレー」を発売する。【商品画像】この記事の写真を全て見る「濃厚コク旨カレー」は、ひとくち目は甘く濃厚な味わいだが、後味はスパイスの香りが広がるのが特徴の一品。シンプルな「濃厚コク旨カレー」以外にも、「濃厚コク旨ロースかつカレー」も販売する。サクサクのロースかつと、濃厚なルーの相性は抜群だという。※はちみつを使用しているため1