ピザチェーン「ピザハット」は、2月13日（金）から3月31日（火）までの期間限定で、「飲めるピザ」シリーズの新作としてグラタンピザ全4商品を販売する。Mサイズのホールピザに加え、1人向けの「MY BOX」商品も展開し、持ち帰りは700円から購入できる。今回登場するのは、とろけるチーズソースをたっぷり使用したグラタン仕立ての「飲めるピザ」。チーズソースを贅沢に使用し、“「とろとろ、あつあつ、気づけばごくごく」の背徳感