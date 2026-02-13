不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」は、1951年に発売し、2026年で75周年を迎えた。これを機に、2026年2月17日から、「ペコちゃんミルキードーナツクッキー」を全国発売する。ドーナツ専門店『ペコちゃんmilkyドーナツ』で販売中の「milkyドーナツ」の味と形をイメージしたソフトクッキー。また、シリーズ品「ミルキーパイ」をリニューアルし、ミルキー感とサクサク感を向上した。【商品画像はこちら】「milkyドーナツ」を