「ナショナル・ユースオーケストラUSA」の団員たちとのリハーサル＝2025年7月、東京都港区・サントリーホールで。山本倫子氏撮影 SNSなどネットを通じて各国に熱烈なファンを持つバイオリニスト、レイ・チェンさん。コンサートやアルバムにとどまらず、クラシック音楽ファンの外へも人気を広げ、いまでは起業家の顔もあります。幼いころにオーストラリアで頭角を現し、アメリカの名門カーティス音楽院に進み、順風満帆