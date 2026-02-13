配車サービスおよび自動運転車両を用いたロボタクシー事業を展開するWaymoが、完全自律運転可能な運転システム「第6世代Waymo Driver」の導入を発表しました。冬場の極端な天候を含む環境下でも、より安全にサービスを提供可能だとのことです。Beginning fully autonomous operations with the 6th-generation Waymo Driverhttps://waymo.com/blog/2026/02/ro-on-6th-gen-waymo-driverWaymo begins deploying next-gen Ojai robota