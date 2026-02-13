歌手の中森明菜が、自身２０年ぶりとなるライブツアーを誕生月でもある７月に開催する。現在、ステージやセットリストを考案中。２０曲以上の楽曲を披露する予定だといい、明菜は「久しぶりに皆さんに会いに行きます。喜んでもらえるセットリストをいま考えています」とコメントした。１３日放送のニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」では、肉声コメントがオンエアされる。明菜は２０２４年から２年続けてファンクラブ