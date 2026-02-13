豊嶋花 女優の豊嶋花が、松本若菜が主演を務め、鈴木保奈美が共演するドラマ『対決』（4月5日スタート毎週日曜 夜10時〜）に出演することが決まった。月村了衛の同名小説を渡邉真子の脚本で実写ドラマ化する本作は、幸せを願い、理不尽に立ち向かう女性たちを描く社会派エンターテインメント。ある医大が入試の採点過程で女子の点数を意図的に下げているという衝撃的な噂を耳にした新聞記者の檜葉菊乃（松本若菜）