米大リーグ（ＭＬＢ）のマンフレッドコミッショナーが１２日（日本時間１３日）、２０２８年に開催されるロサンゼルス・オリンピックでの野球に史上初めてＭＬＢ選手が参加することに前向きな発言をした、と米大リーグ公式サイトが伝えた。野球は２０２８年の現地７月１３日から１９日まで行われるが、ちょうどオールスター戦休暇のある４日間を延長する可能性を示唆した。ＭＬＢ選手協会との合意が必要ながら同コミッショナー