Ｂ１東地区３位のレバンガ北海道は１３日、Ｂ３香川のニュージーランド代表ＳＦ/ＰＦジョーダン・ナタイ（３２）を獲得したと発表した。１９６センチ、１０３キロのナタイはニュージーランド出身。同国やオーストラリア、フィンランド、オーストリアのリーグでプレーした経験を持ち、昨年１１月にＢ１西地区の長崎にサポートコーチとして加入した。今年１月に香川へ移籍。ここまで８試合に出場し１試合平均４・９得点、２アシ