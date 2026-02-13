アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」第7話（通算54話）が12日深夜に放送され、登場キャラ・秤のセリフがネット上で話題になっている。【画像】ヤックルの尻に矢が刺さって凹んだ秤先輩（笑）『呪術廻戦』場面カット第7話は、秤の協力を取り付けた虎杖たちの前に、死滅回游の泳者（プレイヤー）に憑く式神・コガネが突然現れて、総則（ルール）追加のアナウンスをする。そして追加された総則（ルール）により、既に100