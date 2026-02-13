グラビアアイドルの〓野真央（22）が13日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。グラビアショットを投稿した。「お知らせ」と題し、「集英社『週刊ヤングジャンプ』で2度目の表紙巻頭を飾らせていただきました！」と報告した。布面積が少なくバストの谷間を開放した白基調のビキニ水着姿の表紙に加え、ツインテール姿の赤いビキニ水着ショットや白T＆水色ロングスカート姿のフォトを公開。「今回は台湾に行ってきまし