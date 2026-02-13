TBS若林有子アナウンサー（29）が13日、アシスタントを務める同局ラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。大学時代のアルバイト先を明かした。この日はバレンタイン前日。パーソナリティーの今田耕司が「今日は2月13日ですから。これは避けられない日。ごめんね、バレンタインをいただきまして」と若林アナから早めのバレンタインチョコレートを受け取ったことを報告。「これはわかばちゃん（若林アナの