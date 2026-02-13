ミシュラン・セレクテッドとして名高い「Atelier HANADA」。シェフの確かな技法と独創性が息づく至福のコースは、正に「食べるアート」の世界。シグネチャーの「漆黒酢牛」はA5ランク上州和牛と熟成黒酢が気品高く響き合う逸品。遊び心溢れる《KAWACHI-DUCK》や、感性を揺さぶる美しいデザートまで、洗練された一皿が描く奥深い味わいと豊かな余韻を堪能できます。この場所でしか出逢えない美食体験を。