警視庁（手前）国の確認を受けず、ヘリコプターや小型航空機を購入して共同所有すれば賃貸料が得られるとの販売預託契約を結んだとして、警視庁は12日までに預託法違反の疑いで、一般社団法人「S.I.Net会」（東京都千代田区）の会長岡本智文容疑者（61）＝江東区＝ら3人を逮捕した。2022年以降、約270人から約10億円を集めたとみている。岡本容疑者以外に逮捕されたのは、法人の元副会長松山豊明容疑者（63）＝三鷹市、グルー