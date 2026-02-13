俳優伊藤英明（50）が13日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）のフリースタイルスキー男子モーグルで銅メダルに輝いた堀島行真を祝福した。伊藤は岐阜県岐阜市出身で、同県池田町出身の堀島と同じ岐阜市立岐阜西中学校を卒業した同窓となる。2人の縁にスタジオから驚きの声が上がると、伊藤は「同じ中学の出身として本当に誇りですね」と伊藤のメダル獲得を祝った。堀島の