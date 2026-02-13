MLB・ドジャースのキャンプインは翌日の日本時間14日。集合日となったこの日、すでにキャンプ地であるアリゾナ州グレンデールで自主トレを始めていた大谷翔平選手らも屋外で汗を流しました。大谷選手は暖かな日差しが差し込む屋外グラウンドに短パン半袖とラフな服装で登場。いつものようにメディシンボールなどを使って壁当てを行い、時折シャドーピッチングも交えながら、入念にフォームを確認しました。その後はキャッチボール