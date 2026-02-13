「JUNG KOOKは音の調整が必要ない！」グラミー賞受賞プロデューサーのディプロ（Diplo）氏が、米エンターテインメント専門メディア「TMZ」のインタビューに応じ、BTS・JUNG KOOK（ジョングク＝28）の美声を絶賛した。韓国メディアが報じた。BTSの復帰アルバム「ARIRANG（アリラン）」の制作について言及し「JUNG KOOKは、オートチューン（音情報補正プログラム）が必要ない。完璧な声を持っている」と話した。ディプロは、ジャス