今から7年前、保護猫の譲渡会会場の外で手作りの猫グッズを見ていたXユーザー・べじたりあん。さん（@nyan6niku）。すると突然、小さな箱を抱えた男性から「猫、飼いませんか？」と声をかけられました。【写真】生後推定2カ月のころの「もつちゃん」その箱の中をのぞくと、ガリガリに痩せた子猫が。―それが、生後推定2カ月の「もつ」ちゃんとの出会いでした。車のエンジンルームから子猫の鳴き声男性によると、車を運転中、エンジ