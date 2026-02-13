俳優でタレントの磯山さやかさんの『磯山さやか 2026.4-2027.3 卓上カレンダー』（ハゴロモ）が3月14日にリリース。表紙ビジュアルを公開され、予約受付が始まりました。【写真】磯山さやか「胸もまだまだ成長中！」伝説のマシュマロ美ボディは健在です2025年11月に発売された「2026年１月始まり壁掛けカレンダー」に入りきらなかった未公開カットや、壁掛けカレンダーには収録されていない卓上カレンダー限定の衣装カットも掲載