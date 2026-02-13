三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。織田信雄が田丸城に天守を築いて450年の節目の年を迎えた玉城町。陸上や球技の大会で入賞した実力派のメンバーが揃った今年の玉城町チーム。小学生が持っているのは…バドミントンのラケット？1区にエントリーしている吉川羽希選手はバドミントンの県大会で4位。フットワークをいかして上位を目指します。吉川選手は「10位