あなぶきアリーナ香川で、バレンタインの夜を彩るプロジェクションマッピングがきょう（13日）から3日間実施されます。昨夜、試験上映が行われました。 【写真を見る】屋根が「チョコまみれ」になる演出もあなぶきアリーナ香川でプロジェクションマッピングバレンタインデーをテーマに13日から3日間実施 お菓子の城やハート、バラの花などバレンタインデーをテーマにした映像と