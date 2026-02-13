倉敷市は、パワーハラスメント行為を行ったとして、倉敷市立市民病院の女性職員1人と、指導する立場にあった上司の女性職員1人に対し、それぞれ懲戒処分を発表しました。 【写真を見る】倉敷市民病院看護部の課長補佐級の女性職員(60)を懲戒処分他の職員がいる中で大声で叱責するパワハラ行為【岡山】 部下に対し、パワーハラスメント行為があったとして、減給10分の1、6か月の処分を受けたのは、倉敷市民病院看護