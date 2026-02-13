申ジエ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。オフには恒例となっているオーストラリア合宿からの投稿が続いているが、今回は「ありがとう」の一言とともに写真や動画を公開した。【動画】アゴ高でもなぜこんなに綺麗に出せる？ 申ジエのバンカーショット1枚目は合宿に参加したメンバーの集合写真。前列左は昨年のメジャー大会「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権」で悲願の初優勝を達成し、グリーンサイドで申から祝福を受けた金