真冬日となった２月１２日から一転、１３日の北海道内は南西部を中心にプラスの気温となる見通しです。週末にかけてはさらに暖かくなる予想で、一気に雪解けが進みそうです。（藤得記者）「札幌中心部です。日差しもあり少し暖かさも感じられます」真冬日となった１２日から一転、１３日の札幌は日差しが降り注ぎ、道路には大きな水たまりができていました。札幌の予想最高気温は１℃となっています。１３日の道内は南西部を中心に