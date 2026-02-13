2月9日の「肉の日」に合わせ、ナンチクと志布志畜産が曽於市の小学校などにオリジナルのブランド豚を提供し、給食として振る舞われました。2月9日の肉の日、曽於市の月野小学校の給食は「ゆずポーク丼」です。エサに地元産のユズを加えたナンチクのオリジナルブランド豚です。ナンチクと志布志畜産は地域貢献の一環として、毎年2月9日の肉の日に合わせ、曽於市、志布志市、大崎町の小中学校約50校に肉を贈っています。