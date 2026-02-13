冬場はどうしても寒さで体が硬くなるもの。ゴルフ前も例外ではなく、ストレッチなどのウォームアップをすることで、体が回り、スムーズなスイングが可能になる。だが、ウォームアップを屋外でやるのはNG。冷え込んだ場所で無理に筋肉を伸ばそうとするとケガにつながる危険性があるため、ロッカールームのような暖かい屋内で行うのが最適だ。では実際にどんなストレッチがいいのか、アスリートのコンディショニングにも詳しいピラテ