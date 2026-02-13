五島市で早咲きの桜「河津桜」が見ごろを迎えています。 濃いピンク色が青空に映える早咲きの「河津桜」。 五島市籠淵町の運動公園では、5分咲きとなり、見ごろを迎えています。 「河津桜」は、ソメイヨシノと比べ花びらのピンク色が濃いのが特徴で、23年前に地域住民が植樹したそうです。 「春(を感じる)。今から暖かくなる(ので楽しみ)」 地域住民によりますと1週間ほどで満開を迎えるということです。