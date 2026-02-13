アメリカのトランプ政権がイランの反体制派を支援するために、衛星通信サービス「スターリンク」の端末およそ6000台を提供していたと報じられました。ウォール・ストリート・ジャーナルは12日、当局者の話として、イランで先月、反政府デモ弾圧の一環として市民のインターネット接続が厳しく規制された際、トランプ政権が反体制派を支援するために、衛星通信網「スターリンク」の端末およそ6000台を密かに提供したと報じました。「