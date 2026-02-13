脳科学者の中野信子氏(51)が13日、テレビ朝日「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜前10・25）に出演。中道改革連合の新代表を選出する議員総会について言及した。代表選は同日午後に行われ、いずれも立憲民主党出身で元政調会長代行の階猛氏（59）＝衆院岩手1区＝と、元幹事長の小川淳也氏（54）＝衆院香川1区＝の一騎打ち。衆院選惨敗を受けた党勢回復や、挙党態勢の構築が新代表にとっての課題となる。代表選は、野