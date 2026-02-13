タレントで投資家の杉原杏璃が12日、自身のXを更新。日経平均株価が史上初の5万8000円を突破したことを受け、驚いた。【写真】ディズニー妄想中（笑）株主優待を持って笑顔の杉原杏璃Xでは「日経平均最高値更新！5万8000円超えるなんて凄いですね大型株沢山持ってる方は嬉しい日々ね」と歓喜。続けて「ディズニーランドの株主優待使ってポップコーンとチュロスの食べ歩きしたりー」と株主優待を妄想した。杉原は以前、株