山口県宇部市で、高齢の男性が自宅の中で死亡しているのが見つかりました。頭に打ち付けられたような跡があったことなどから、警察は殺人事件とみて捜査をしています。今月9日、山口県宇部市の無職・古谷歳雄さん（74）が自宅の中で倒れているのを訪問した市の職員が見つけて、警察に通報しました。古谷さんは畳の上で死亡していて、布団が掛けられていたということです。警察がきのう、司法解剖を行ったところ、頭に打ちつけられ