◇NBA・Gリーグウィンディシティ・ブルズ116ー111グランドラピッズ・ゴールド（2026年2月12日）NBAブルズの下部組織ウィンディシティ・ブルズの河村勇輝（24）が12日（日本時間13日）にグランドラピッズ・ゴールド戦で先発出場。16得点10リバウンド8アシストで2戦連続“トリプルダブル級”の大活躍。チームも接戦に競り勝った。前回の試合となった11日（同12日）のグランドラピッズ・ゴールド戦では、渡米後最多34得点16