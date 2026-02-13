政府は１３日午前、衆院選を受けた特別国会を１８日に召集すると与野党に伝達した。木原官房長官が衆院議院運営委員会に代わる各派協議会と参院議運委理事会でそれぞれ伝えた。会期は７月１７日までの１５０日間。召集日に首相指名選挙が行われ、高市首相（自民党総裁）が再び選出される。衆院議長には自民の森英介・元法相が、副議長は野党第１党の中道改革連合からそれぞれ選ばれる方向だ。今月２０日には首相の施政方針演